وزير الطاقة الإماراتي: لا تحديات كبرى في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن منتجي النفط لن يواجهوا صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار هذا الشهر بخصوص تمديد الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

وتابع المزروعي في حديث لصحيفة “الحياة”، اليوم الجمعة: “السوق تحتاج إلى بعض التصحيح.. لا أحد يتكلم عن عدم تمديد الخفض، ولكن يجب أن نتفق إلى متى”.

وأضاف: “أنا متفائل بالنسبة لعام 2018 ولمؤتمر أوبك المقبل، لأنه لن يكون هناك تحديات كبرى في قرارنا تمديد اتفاق الخفض”.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وبعض المنتجين خارجها في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.