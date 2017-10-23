ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع الإمدادات وقوة الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط، وفي ظل مؤشرات جديدة على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الأمريكية، في حين يواصل الطلب الآسيوي الصعود.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 57.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش بزيادة 12 سنتًا أو ما يوازي 0.21% عن سعر آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.04 دولار للبرميل مرتفعًا 20 سنتًا بما يعادل 0.39%.

وقال وليام أولولين المحلل في ريفكين سيكيورتيز، إن “أسعار النفط مستقرة فوق 50 دولارًا، لأن التعطل المحتمل للإمدادات في إقليم كردستان العراق يدعم الأسعار”.

وأضاف، “الإنتاج الأمريكي تأثر في الآونة الأخيرة بإعصار للمرة الثانية في شهرين، وعدد منصات الحفر الأمريكية تراجع للأسبوع الثالث علي التوالي”.

وذكرت شركة خدمات الطاقة “بيكر هيوز” الجمعة، أن “عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية تراجع بواقع سبع منصات إلى 736 منصة في الأسبوع المنتهي في الـ20 من تشرين الأول/أكتوبر، وهو الأقل منذ حزيران/يوينو.