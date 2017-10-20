أسعار النفط ترتفع وتحذير صيني يكبح السوق

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة ، مدعومة بمؤشرات على تقارب العوامل الأساسية للعرض والطلب، لكن تحذيرًا من الإغراق في التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني أثقل كاهل الأسواق بعض الشيء.

وفي الساعة 0639 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.4 % عن الإغلاق السابق إلى 57.45 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتًا أو 0.5 % إلى 51.54 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وعُزي ذلك إلى بيع لجني الأرباح بعد مكاسب لأربع جلسات متتاية وتحذير محافظ البنك المركزي الصيني من المبالغة في التفاؤل بشأن نمو اقتصادي تغذيه ديون ضخمة ومضاربات.

وقال “شين أوليفر” مدير استراتيجية الاستثمار لدى آمب كابيتال في سيدني:”أعتقد أنه يحاول تحذير الناس من عدم إمكانية الاستمرار في الركض، بتلك السرعة لأن ذلك ينطوي على زيادة مستمرة في نسبة ديون الصين إلى ناتجها الإجمالي، وعاجلاً أم آجلاً فإن السرعة ينبغي أن تهدأ.