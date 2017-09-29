تباين في أسعار النفط و”برنت” و”الخام الأمريكي “يتّجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية

تباينت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكن “برنت” و”الخام الأمريكي” يتّجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية مجددًا مع مراهنة المستثمرين على أن الجهود الرامية لتقليص تخمة المعروض العالمي تحقق نجاحًا وأن آفاق الطلب تتحسن.

وتراجع الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 51.48 دولار للبرميل، بعدما ارتفع قليلاً في وقت سابق. ولا يزال الخام يتجه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي والصعود تسعة بالمئة على مدى الشهر الحالي.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت سنتًا واحدًا إلى 57.42 دولار للبرميل، متجهًا لتحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية والارتفاع نحو عشرة بالمئة خلال سبتمبر/أيلول.

وجاءت مكاسب الأسعار، ومعظمها خلال فترة الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضية، مع توقع المتعاملين لتجدد الطلب من المصافي الأمريكية التي تستأنف عملياتها بعد إغلاقات تسبب فيها الإعصار هارفي.

وخارج الولايات المتحدة، أشار كبار منتجي النفط في العالم أيضًا إلى أنهم سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج للحدّ من المعروض.

ويتلقّى النفط دعمًا من تهديدات تركيا بوقف خط أنابيب من إقليم كردستان العراق بعد استفتاء صوت فيه الأكراد بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن تركيا تعهدت أمس الخميس بعدم التعامل إلا مع حكومة بغداد فيما يتعلق بالخام.