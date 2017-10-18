النفط يصعد بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل الإمدادات.

وبحلول الساعة 06.43 بتوقيت غرينتش ،صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 28 سنتًا إلى 58.16 دولار للبرميل، بزيادة 0.5 في المئة عن آخر تسوية وأعلى بنحو الثلث عن مستويات منتصف العام.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.3 في المئة إلى 52.03 دولار للبرميل، مرتفعًا نحو الربع عن مستويات منتصف يونيو/ حزيران.

وكانت أحجام التداول محدودة في التعاملات الآسيوية ،اليوم، بسبب عطلة عامة في سنغافورة وماليزيا وأنحاء من الهند.

وقال تجار إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية ،وكذلك مخاوف من أن يؤثر القتال في العراق ،وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات.

وقال معهد البترول الأمريكي ،أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 461.4 مليون برميل.