القضاء العراقي يلغي ارتباط محكمة عراقية بإقليم كردستان

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ،الأحد، إعادة ربط محكمة قضاء “خانقين” في محافظة ديالى، بمجلس القضاء الأعلى الاتحادي، بعد مضي 14 عامًا على ارتباطها بقضاء إقليم كردستان.

واستعادت القوات العراقية الاتحادية قضاء “خانقين” وناحية “جلولاء”، المدرجة ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، من سيطرة قوات البيشمركة الكردية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، في بيان صدر عنه الأحد، إن “محكمة خانقين التحقت بمجلس القضاء الأعلى الاتحادي بعد 14 عامًا من ارتباطها بإقليم كردستان”.

من جهته، قال مصدر قضائي بمحكمة “خانقين”، إن “مجلس القضاء الأعلى أصدر أوامره بأن تتبع محكمة قضاء خانقين وجلولاء، لمحكمة استئناف ديالى، التي ترتبط مباشرة بمجلس القضاء الاتحادي”.

وأضاف المصدر أن “قرار ارتباط مجلس محكمة خانقين بمجلس القضاء الأعلى الاتحادي، جاء بعد يومين من زيارة أجراها رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي القاضي فائق زيدان إلى المحكمة”.

وجاءت سيطرة القوات الاتحادية العراقية على المناطق المتنازع عليها في ديالى، ضمن خطة أمنية واسعة أطلقتها القوات الاتحادية للسيطرة على جميع المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، ونينوى.