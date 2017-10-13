توتال مهتمة بتطوير حقل “مجنون” النفطي جنوب العراق

قالت وزارة النفط العراقية، الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر،إن توتال مهتمة بتطوير حقل مجنون النفطي في جنوب العراق ، والذي تخطط شل للتخارج منه.

وقالت الوزارة في بيان إن مسؤولاً تنفيذياً كبيراً نقل اهتمام الشركة الفرنسية في اجتماع مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي.

وأبدت توتال أيضاً اهتماماً بالاستثمار في مشروع نفط وغاز بالناصرية، سيتيح تطوير أنشطة المنبع والمصب في منطقة جنوب العراق.

ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج من حقول نفط الناصرية ومعالجة الوقود في المصافي وتجميع الغاز المصاحب لتزويد محطات الكهرباء به أو تصديره.

وكانت رويال داتش شل قالت، الشهر الماضي، إنها اتفقت مع وزارة النفط العراقية على تسليم العمليات في حقل مجنون إلى الحكومة بعد تغييرات غير مواتية في الشروط المالية.