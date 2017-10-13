القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية جنوب كركوك

تحركت وحدات من الجيش العراقي اليوم الجمعة في مستهل عملية عسكرية جنوب كركوك، يعتقد مراقبون أنها تعتبر أول ردّ ميداني من حكومة بغداد على استفتاء الانفصال الذي نظمه إقليم كردستان.

وقال نائب رئيس الإقليم “كوسرت رسول” إن الحكومة الفدرالية نشرت عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في كركوك للتصدي لأي تهديدات من القوات العراقية.

وذكر تلفزيون “رووداو” الكردي نقلاً عن “رسول” قوله: “عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة وقوات الأمن متمركزون بالفعل في كركوك وحولها”.

وأضاف:”تم نشر ما لا يقل عن ستة آلاف آخرين من أفراد البشمركة منذ مساء الخميس للتصدي لتهديد القوات العراقية”.