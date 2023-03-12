بعد سلسلة إجراءات.. هل تُنهي الحكومة العراقية التعاملات بالدولار؟

تسعى الحكومة العراقية، إلى إنهاء التعاملات بالدولار داخل البلاد، والاعتماد بشكل تام على الدينار، فيما يرى مراقبون أهمية هذا التوجه، باعتباره سيضيّق الخناق على الدولار.

ومنذ عدة أشهر تشهد الأسواق العراقية المحلية، اضطراباً بسبب الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار أمام الدينار؛ ما اضطر الحكومة العراقية، إلى خفض سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتمكن من إنهاء الأزمة.

وبدأت الحكومة العراقية، باتخاذ عدة إجراءات نحو تعزيز عملة الدينار، والتخلص شيئاً فشيئاً من التعاملات بالدولار، كما هو الحال في الدول الأخرى.

وفي آخر القرارات، أعلن البنك المركزي العراقي الخميس الماضي، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال أجهزة الصراف الآلي، بعملة الدينار العراقي فقط.