لوموند: أوروبا على مفترق طرق إثر تحولات اقتصادية "زلزالية"

يواجه المشهد الاقتصادي في أوروبا "تحولات زلزالية"، مع اكتساب "الحمائية" زخماً على مستوى العالم؛ ما دفع إلى إعادة تقييم السياسات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

و"الحمائية" هي مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تقيّد التجارة بين الدول من خلال حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه ولعقود كان الاتحاد الأوروبي يفتخر بالتزامه بالتجارة الحرة، مقتفياً بذلك خطى ألمانيا ومؤيداً للانفتاح على العالم.

تحديات جديدة للاتحاد الأوروبي

ولفتت إلى أنه ومع ذلك وفي خضم انهيار التعددية وتصاعد الحمائية، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مواجهة تحديات جديدة، ولأنها ممزقة بين الدول الأعضاء، وأبرزها فرنسا وألمانيا، اللتين قد تتباعد مصالحهما، فإن أوروبا تبحر عبر ضرورات متضاربة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تسعى إلى تحقيق النمو في مناطق مثل أفريقيا، أو آسيا، أو أمريكا الجنوبية، في حين تهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يتطلب اليقظة في الظروف التجارية، مبينة أن أوروبا تهدف إلى تقليل التبعيات، والسعي إلى الاستقلال الذاتي مع تنويع مصادر مشترياتها.

وبدورهم، يرصد المراقبون في واشنطن، أو بكين، أو نيودلهي، أو برازيليا عن كثب التطورات في بروكسل، معربين عن مخاوفهم إزاء ميل الاتحاد الأوروبي المتزايد نحو تدابير الحماية.

كما سلط المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج الضوء على هذه المخاوف في العاشر من أبريل/ نيسان.