مستثمرون يتهمون ماسك بالتلاعب في تداول "دوجكوين" وتكبيدهم مليارات الدولارات

اتهم مستثمرون، في إجراء قضائي جماعي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة، مما كلفهم مليارات الدولارات.

وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء، في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على "تويتر" ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة إن.بي.سي، وغيرها من "حيل الدعاية"، ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها تسلا.

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل/ نيسان، بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على "تويتر" بشعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30% في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى "تويتر" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.