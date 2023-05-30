إيلون ماسك يلتقي وزير خارجية الصين في بكين

التقى إيلون ماسك وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في بكين، الثلاثاء، حسبما أعلنت الوزارة، في أول زيارة للرئيس التنفيذي لتيسلا إلى هذا البلد منذ تفشي جائحة كوفيد.

والصين أكبر أسواق السيارات الكهربائية في العالم، وقد أعلنت تيسلا في نيسان/أبريل نيتها بناء مصنع كبير ثان في شنغهاي.

وقال تشين لماسك، إن الصين "متمسكة بخلق بيئة أعمال ذات توجه أفضل نحو السوق وقائمة على سيادة القانون ومعروفة في أنحاء العالم للشركات الأجنبية"، حسب بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة.

ونقل البيان عن ماسك قوله، إن "تيسلا على استعداد لمواصلة توسيع أعمالها في الصين".

وأثارت علاقة ماسك بالصين علامات استفهام في واشنطن، وقال الرئيس جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، إن علاقات ماسك بدول أجنبية "تستحق" التدقيق.