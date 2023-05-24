ماذا يقصد إيلون ماسك بـ"الحصان الثالث"؟

وأدلى ماسك، بهذه التعليقات خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" في لندن، التي افتتحها بحضور افتراضي، وقال إن "جهوده لتغيير موقع تويتر، الذي حصل عليه العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، تؤتي ثمارها".

وأضاف أن "تويتر ليس مربحا، لكن قد ينتج عنه تدفق نقدي إيجابي في أقرب وقت في حزيران/يونيو المقبل".

ولم تحقق "تويتر"، التي لم تعد تعلن عن نتائجها المالية علنا منذ أن اتخذها ماسك، شركة خاصة، أرباحا منذ العام 2019.

واقترح ماسك، بحسب الصحيفة، أن "يكون تويتر جزءا من جهوده لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي"، موضحا أن "شركة تسلا للسيارات الكهربائية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ميزاتها المتقدمة لمساعدة السائق".

وقال إن "تويتر وتسلا، يمكن أن يكونا شريكين مع شركة ذكاء اصطناعي"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ماسك، أنشأ شركة ذكاء اصطناعي تسمى "أكس أيه آي".