شرائح ماسك للأدمغة.. موافقة أمريكية رسمية لبدء التجارب على البشر

تقنية جديدة قد تحدث ثورة علمية.. إيلون ماسك يحصل رسميًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء تجارب زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ البشري وتوصيلها بواجهة حاسوبية.

شركة "نيورالينك" المملوكة لإيلون ماسك تقوم بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

وخلال الأعوام الماضية، أجرت "نيورالينك" تجاربها على الحيوانات، ويقول ماسك إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر هما استعادة البصر، وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.