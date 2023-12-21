بحثًا عن "كهرباء أنظف".. النرويج تتعقّب "شمس أفريقيا"‎

عززت كبرى شركات الطاقة في النرويج حضورها في أفريقيا، وبتمويل بلغ 100 مليون دولار ستتولّى شركة "ريليز" تركيب محطات طاقة شمسية هجينة جديدة في أفريقيا، وأساسًا في الكاميرون وتشاد.

وأكدت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها، أنّ العقد الجديد سيعزز حضور هذه الشركة وسط أفريقيا، ونقلت عن مصدر في الشركة أنّ الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية هي جزء من "شراكة تهدف إلى توفير كهرباء أنظف".

وأضاف المصدر أنّ "الهدف الرئيس للشركة هو تحسين إنتاج الكهرباء، وخفض التكاليف في البلدان التي يتم تركيبها فيها".

ووفق الشركة، فإنّ الاستثمار في الطاقة الشمسية الأفريقية "يشكل بديلاً للبلدان التي يواجه فيها الإنتاج المستقل للكهرباء عقبات".