رغم التكلفة.. هل تمتلك مصر القدرة على توليد الطاقة الشمسية؟
تسعى الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مثل النفط والغاز الطبيعي.
وتظهر هذه الجهود في العديد من المشروعات العملاقة، التي تعتمد بنحو كبير على الطاقة المتجددة، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعدّه الكثيرون طفرة مهمة في مجال الطاقة المتجددة.
مصدر لا ينضب
ويرجع اهتمام مصر بالطاقة الشمسية إلى كونها من أكثر الدول ثراءً بهذه الطاقة، وعملًا للوصول إلى الطاقة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، وفق خبير الطاقة المتجددة، الدكتور أحمد حجازي.
ويضيف أن "هذا الاهتمام يعكس إدراكًا عميقًا بما تمتلكه الدولة من موارد يمكن استغلالها، في ظل الحاجة الكبيرة للطاقة عالميًّا مع تصاعد الأزمات".
وأشار حجازي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الطاقة الشمسية تُعدُّ أحد المصادر المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها بصورة كبيرة، حيث لا تنضب ولا تتسبب في تلوث البيئة، ويمكن استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك توليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر".
أزمة طاقة عالمية
من جانبه، يقول الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدي علام، إن "أزمة الطاقة العالمية الحالية تتفاقم يومًا بعد يوم"، متوقعًا أن تزداد سوءًا إذا لم يتم إيجاد مصادر جديدة للطاقة، خاصة مع اقتراب نفاد الوقود الأحفوري.
واعتبر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز مصادر الطاقة المتجددة لديها، حيث تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لما تتمتع به من موارد وفيرة في هذين المجالين".
ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتمتلك مصر العديد من مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل محطة الزعفران لتوليد الطاقة من الرياح.
ويوضح علام أن "الاقتصاد الأخضر هو نظام اقتصادي يركز على الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل النفايات، وإعادة استخدام الموارد، وحماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية".
ومن أبرز استخدامات الطاقة الشمسية في مصر، استخدامها في تشغيل مضخات المياه لري الأراضي الزراعية في محافظات الصعيد، وفق علام. ومن أبرز استخدامات الطاقة الشمسية في مصر، استخدامها في تشغيل مضخات المياه لري الأراضي الزراعية في محافظات الصعيد، وفق علام.
مستقبل مستدام
يشير عضو البرلمان العالمي للبيئة، الدكتور وفيق نصير، إلى أن "الطاقة الشمسية شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت واحدة من أكثر مصادر الطاقة نظافة وتجددًا".
وأسهمت العديد من الإجراءات في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية بمختلف دول العالم، مثل تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية، وتعزيز التطوير التكنولوجي لتحسين كفاءة الألواح الشمسية، وفق نصير.
ويوضح أن "الطاقة الشمسية تُعدُّ مصدرًا مهمًا، لكنها لا تكفي وحدها لتلبية جميع احتياجات الطاقة في العالم، لذلك، من المهم البحث عن مصادر طاقة أخرى نظيفة ومستدامة، مثل طاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة المائية والطاقة الجيوثيرمالية، وغيرها".
وهذه البدائل توفر مصادر متنوعة ومستدامة للطاقة، ويمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق مستقبل مستدام، ومع ذلك، من المهم استخدامها بنحو متوازن وفقًا لاحتياجات كل دولة، حسبما ذكر نصير.
مجمع بنبان
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، منها تشجيع الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية، وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى.
ويقول الخبير البيئي، الدكتور عبد الفتاح صديق، إن "مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أحد أبرز استثمارات مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث يُعدُّ من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية عالميًّا".
ويضم المجمع 32 محطة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات، باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وينتج سنويًّا ما يعادل 90% من الكهرباء المنتجة من السد العالي، ما يُسهم في خفض انبعاثات الكربون وحماية البيئة، وفق تصريحات صديق لـ"إرم نيوز".
ويتطلب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية تطوير بنية تحتية قوية ونظام توزيع متطورًا يمكنه نقل الطاقة الشمسية إلى المناطق التي يُحتاج إليها، وقد يواجه هذا تحديات تتعلق بالتكلفة والتقنية، ولكن من الممكن التغلب عليها بالنظر إلى التطورات التكنولوجية الحديثة، وفق تقدير عضو البرلمان العالمي للبيئة.
ورغم أهمية الطاقة الشمسية، بحسب الدكتور وفيق نصير، فإنه "من المهم تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المختلفة، واستخدامها بنحو مستدام، بما يتناسب مع احتياجات كل دولة والعوامل البيئية".