رغم التكلفة.. هل تمتلك مصر القدرة على توليد الطاقة الشمسية؟

أزمة طاقة عالمية

من جانبه، يقول الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدي علام، إن "أزمة الطاقة العالمية الحالية تتفاقم يومًا بعد يوم"، متوقعًا أن تزداد سوءًا إذا لم يتم إيجاد مصادر جديدة للطاقة، خاصة مع اقتراب نفاد الوقود الأحفوري.

واعتبر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز مصادر الطاقة المتجددة لديها، حيث تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لما تتمتع به من موارد وفيرة في هذين المجالين".

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتمتلك مصر العديد من مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل محطة الزعفران لتوليد الطاقة من الرياح.

ويوضح علام أن "الاقتصاد الأخضر هو نظام اقتصادي يركز على الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل النفايات، وإعادة استخدام الموارد، وحماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية".

ومن أبرز استخدامات الطاقة الشمسية في مصر، استخدامها في تشغيل مضخات المياه لري الأراضي الزراعية في محافظات الصعيد، وفق علام. ومن أبرز استخدامات الطاقة الشمسية في مصر، استخدامها في تشغيل مضخات المياه لري الأراضي الزراعية في محافظات الصعيد، وفق علام.