بهدف توفير الطاقة.. مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2015، وتكرر العمل به وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه "من إرث الحكومات السابقة" في البلاد.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل/نيسان على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم شح النقد الأجنبي.