محمد بن زايد يعلن توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر

وكان الرئيس الإماراتي أكد أمس الإثنين، في مستهل قمة "كوب27" للمناخ في مصر، أن العالم يواجه تحديات معقدة، مشددا في كلمته التي ألقاها على أن معالجتها تتطلب عملًا مشتركًا وتعاونًا دوليًا.

ودعا إلى "توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته والتي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء".

وقال إن "مستقبل الأجيال القادمة يعتمد على القرارات والإجراءات والخطوات التي نتخذها اليوم"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتابع: "وبما أننا لا نملك إلا أرضًا واحدة فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التَحدي من خلال العملِ المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلولِ وتنويع الاقتصاد".