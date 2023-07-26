تقرير: المغرب يواجه التغيرات المناخية بالاعتماد على الطاقة الشمسية

ويبين التقرير الذي نشر على موقع “إنرجي بورتال” الأوروبي المتخصص في الشأن الطاقي، بأن المغرب تستثمر بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، مثل مجمع نور ورزازات الذي من المتوقع أن يولد ما يكفي من الكهرباء ليستفيد منه أكثر من مليون منزل.

ويعد الاستثمار في المغرب بالطاقة المتجددة ليس وليد اليوم، بحسب أميمة خليل الفن، باحثة في المناخ والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن “المغرب منذ قمة ستوكهولم، كان من بين الدول الموقعة على كل الاتفاقيات، ابتداء من بروتوكول كيوطو وصولًا إلى اتفاقية باريس”.

وأضافت الفن، ضمن حديث لموقع هسبريس المغربي، أن “المغرب أسهم في تكييف سياساته الداخلية الوطنية مع التوصيات الدولية عن طريق البرامج والإستراتيجيات الوطنية، واليوم التزم بتصعيد نسبة الحد من انبعاثاته الغازية من 13% إلى 53%، وهذا رقم مهم جدًا”، معتبرة أن “المغرب استثمر جديًا في بنيته التحتية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية عبر تشييد العديد من المحطات الواعدة، كنور ورزازات التي هي أكبر محطة على الصعيد الأفريقي”.