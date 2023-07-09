لبنان يطلق أول سيارة كهربائية محلية الصنع تعمل على الطاقة الشمسية (صور)

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن مهندس سيارة "ليرة" هشام الحسامي هو مثال فعلي للابتكار والإبداع في لبنان، مشيرًا إلى أن إطلاق السيارة حلم تحوّل إلى حقيقة، في بلدٍ متدهور على جميع الأصعدة.

وأضاف أنه إذا تحلّت كل الطبقة السياسية، والمؤسسات، والشركات، واللبنانيين أجمع، بإرادة مثيلة، فلبنان حتمًا سينهض ويزدهر من جديد.

وبين مبتكر "ليرة" المهندس الحسامي أن ابتكار هذه السيارة يهدف إلى إعطاء مثال يحتذى به للعالم أجمع، والتأكيد على أنّ اللبنانيين يمتلكون فعلًا كافة القدرات والإمكانات الكفيلة بالإبداع والابتكار، بالرغم من كل الأزمات والصعوبات، والافتقار إلى التمويل".