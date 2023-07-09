لبنان يطلق أول سيارة كهربائية محلية الصنع تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
أطلقت وزارة الاقتصاد اللبنانية أول سيارة محليّة الصنع تعمل على الطاقة الشمسية، حيث أزاح المهندس اللبناني هشام الحسامي الستار عن السيارة التي تحمل اسم "ليرة" خلال حفل وسط العاصمة بيروت.
وقال المهندس الحسامي إن السيارة الجديدة لبنانية الصنع تعمل ببطارية سريعة الشحن وألواح شمسية، ويمكنها السفر إلى مسافة تصل 150 ميلًا.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن مهندس سيارة "ليرة" هشام الحسامي هو مثال فعلي للابتكار والإبداع في لبنان، مشيرًا إلى أن إطلاق السيارة حلم تحوّل إلى حقيقة، في بلدٍ متدهور على جميع الأصعدة.
وأضاف أنه إذا تحلّت كل الطبقة السياسية، والمؤسسات، والشركات، واللبنانيين أجمع، بإرادة مثيلة، فلبنان حتمًا سينهض ويزدهر من جديد.
وبين مبتكر "ليرة" المهندس الحسامي أن ابتكار هذه السيارة يهدف إلى إعطاء مثال يحتذى به للعالم أجمع، والتأكيد على أنّ اللبنانيين يمتلكون فعلًا كافة القدرات والإمكانات الكفيلة بالإبداع والابتكار، بالرغم من كل الأزمات والصعوبات، والافتقار إلى التمويل".
وأشار إلى أن هذه السيارة، إذا ما تمكّن لبنان من تصنيعها بالكميات المطلوبة وبيعها بنجاح في السّوق، فهي قادرة حكمًا على تخفيف أعباء اللبنانيين الحياتية اليومية، لا سيما الحدّ من تكاليف النقل التي ازدادت كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وسيارة "ليرة" صُممت في مصنع صغير ومتواضع للمبتكر "الحسامي" في منطقة محلّة بشامون في محافظة جبل لبنان.
وتعمل السيارة بالكامل على الطاقة الشمسية، وتشحن نفسها تلقائيًا طالما أنها تسير على الطريق والطقس مشمس، وهي مزودة كذلك ببطاريات تسمح بإعادة شحنها من أي محطة كهربائية أو أي مصدر كهرباء، وهذا ما يميزها.
وخضعت "ليرة" لتعديلات عديدة أثناء مرحلة التطوير، حيث باتت مزودة بكاميراتين، واحدة منهما تُسجل مسار الرحلة كاملًا، بالإضافة إلى شاشة تعمل على اللّمس، ونظام ملاحة "GPS" و “Sensors”، وهي صديقة للبيئة، ولا تسبب تلوثًا.
وتصل سرعة "ليرة" القصوى إلى ١٠٠ كلم في الساعة، لذلك فهي مزودة فقط بأحزمة أمان دون "Air Bags"، فيما سيتراوح سعرها ما بين ٥ و ١٥ ألف دولار أمريكي، لأنّ سعر المبيع النهائي سيرتبط بالمواصفات التي يطلبها المستهلك، وحجم البطارية وقدرتها، بالإضافة إلى زيادات أخرى محتملة.
ولفت "الحسامي" إلى أنّ تصنيع هذه السيارة لم يكن سهلًا على الإطلاق، حيث إن التجهيزات التقنية المطلوبة شبه منعدمة في لبنان، إلا أنه بالرغم من جميع الصعوبات تمكّن من النجاح وقام بتصنيعها .