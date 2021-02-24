مكتب أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقيات جديدة مع هيئات حكومية إسرائيلية

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية، لتعزيز وتسريع التعاون بين شركات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والابتكار، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ اليوم الأربعاء.

وتمثل اتفاقيات التعاون التي وقعها المكتب مع كل من ”استثمر في إسرائيل“ و“هيئة الابتكار الإسرائيلية“ جزءا من المبادرات الإستراتيجية التي اعتمدها مكتب أبوظبي للاستثمار لفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من أبوظبي وتل أبيب.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئتين لتعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاص في البلدين.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: ”تعتبر كل من أبوظبي و تل أبيب من الرواد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، وهناك فرص كبيرة للتعاون عبر مختلف القطاعات التي تركز على الابتكار؛ بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم.. وتمثل اتفاقيات التعاون هذه إنجازات هامة في مسيرة العمل لتعزيز التعاون بين سوقينا لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المنطقة بشكل أوسع“.

من جانبه، قال عمير بيرتس، وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: يسعدنا في وزارة الاقتصاد والصناعة دعم اتفاقيات التعاون التي وقتعها كل من ”استثمر في إسرائيل“ و“هيئة الابتكار الإسرائيلية“ مع ”مكتب أبوظبي للاستثمار“.. وواثقون أن هذه الجهود المشتركة ستعزز التعاون الاقتصادي بين كل من إسرائيل والإمارات، وسترتقي بمستوى التعاون بين الجانبين.

وتأتي اتفاقيات التعاون الجديدة استكمالا لسلسلة من المبادرات التي أرساها كل من ”مكتب أبوظبي للاستثمار“ و“استثمر في إسرائيل“؛ بما في ذلك لقاءات التعريف الرسمية بين الشركات وسلسلة من الندوات الافتراضية التعريفية حول مشهد الأعمال في السوقين.

ويعمل كل من ”مكتب أبوظبي للاستثمار“ و“هيئة الابتكار الإسرائيلية“ في مراحل متقدمة من برنامج مشترك لتشجيع الشركات الإسرائيلية الناشئة على تطوير المشاريع الابتكارية في إمارة أبوظبي، بهدف إثبات قابلية تطبيق عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية ضمن عدة قطاعات حيوية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، إن العاصمة الإماراتية ”الوجهة الأبرز والأمثل للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم.. لقد شهدنا استجابة رائعة من الشركات الإسرائيلية، ونجري حالياً مناقشات مع عدد كبير من رواد الأعمال والشركات الإسرائيلية الناشئة والكبيرة من المهتمين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي، وهو ما باشرته بعض الشركات فعليا“.