أحدها في تل أبيب.. "أبوظبي للاستثمار" يوسع عملياته الدولية بافتتاح 8 مكاتب دولية

وسّع مكتب أبوظبي للاستثمار الحكومي، رقعة عملياته الدولية بافتتاح 8 مكاتب دولية جديدة في إطار سعيه لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال المكتب في تغريدة عبر ”تويتر“: ”افتتح #مكتب_أبوظبي_للاستثمار ثمانية مكاتب تمثيلية جديدة حول العالم بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية @AbuDhabiDED بهدف بهدف تعزيز الدعم المتاح للمستثمرين“.

وأضاف المكتب الحكومي: ”ستعمل المكاتب الجديدة التي افتتحها المكتب في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيؤول، على مساعدة المستثمرين“.

وبهدف توفير الدعم الأمثل للشركات في مختلف أنحاء العالم، ستعمل شبكة المكاتب الدولية على الاستفادة من الإمكانيات المحلية لهذه الشركات في الأسواق الدولية بما يمكّن مكتب أبوظبي للاستثمار من توفير حزم الدعم التي تلبي متطلبات المستثمرين على مستوى العالم، إذ سيصبح من الأسهل على الشركات الدولية الناشئة الوصول إلى برامج الدعم الكاملة التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، بما في ذلك خدمات رعاية المستثمرين والحوافز المختلفة المتاحة لها.

افتتح #مكتب_أبوظبي_للاستثمار ثمانية مكاتب تمثيلية جديدة حول العالم بالتعاون مع @AbuDhabiDED بهدف تعزيز الدعم المتاح للمستثمرين. ستعمل المكاتب الجديدة التي افتتحها المكتب في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيؤول، على مساعدة المستثمرين pic.twitter.com/zfAphmbKzk — Abu Dhabi Investment Office (@InvestAbuDhabi) January 14, 2021

وقالت وكالة أنباء الإمارات، ”يأتي توسع مكتب أبوظبي للاستثمار على الصعيد الدولي ليستكمل (برنامج الابتكار) الجديد الذي يقدم دعما بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار) من خلال توفير حزم دعم مالية وغير مالية للشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية، ضمن آلية دعم تركز بشكل أكبر على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم“.

ودخل المكتب في شراكة مع مجموعة (G42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في إمارة أبوظبي، لاستضافة المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في ”تل أبيب“.

وسيعمل المكتب الذي يقع في الفرع الجديد الذي دشنته مجموعة (G42) أخيرا في ”تل أبيب“ على تعزيز التعاون بين المؤسستين إلى جانب توفير الفرص لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي ترغب بتأسيس أعمالها وتوسعتها في إمارة أبوظبي.