ما الذي يميز تقنية QNED الجديدة في تلفزيونات "إل جي" ؟

أطلقت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية أخيرا أجهزة تلفزيون ”Mini LED“ الجديدة لعام 2021، كما كشفت عن مجموعة من أجهزة تلفزيونات LCD خلال معرض (CES 2021) التقني.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أنه ربما يكون الجزء الأكثر إرباكا، أنه سيتعين على مقتني التلفزيون تعلم مصطلح جديد؛ لأن الشركة تشير إلى التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل أجهزة التلفزيون باسم (QNED).

وقالت LG في بيانها، إن الجمع بين تقنية النقاط الكمية وتقنية NanoCell ، جنبا إلى جنب مع مصادر ضوء Mini LED، سيؤدي إلى سطوع وتباين فائقين مقارنة بأجهزة تلفزيون LCD التقليدية.

وبحسب الشركة، تضم المجموعة الجديدة من التلفزيونات 10 موديلات بدقة 4 كي و8 كي، مع أحجام شاشات تصل إلى 86 بوصة.

وقالت الشركة: ”تشتمل الإضاءة الخلفية المصغرة على ما يقرب من 30 ألفَ مصباح أل إي دي صغير للغاية، وتنتج سطوعا بنسبة تباين تبلغ 1:مليون مع 2500 منطقة تعتيم.

وتختلف QNED عن QLED (كوانتوم دوت) أو OLED (أورغانيك لايت إيمتنغ ديود) ومن غير الواضح بالضبط ما الذي يمثله هذا الاختصار، لكنه على الأرجح Quantum NanoCell Emitting Diode.

وتم اعتبار أجهزة تلفزيون LCD من المنتجات المتميزة في عام 2006، وتوافر أول تلفزيون OLED من إل جي في الأسواق الكبيرة في عام 2012.