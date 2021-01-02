العراق يتفق مع شركة صينية لتصدير نفط بالدفع المسبق

أعلنت الشركة الوطنية لتسويق النفط العراقي (سومو)، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق لتصديره بالدفع المسبق.

وقال مدير الشركة علاء الياسري، في تصريح تلفزيوني: إن ”شركة صينية فازت بعقد البيع المسبق للنفط، حيث حصل العراق على ملياري دولار بفائدة صفر، مع وجود علاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق“.

وأضاف أن ”سومو شركة وسيطة وليست مالكة للنفط، وهي الشركة الوحيدة المخولة بتصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام الفائض عن الحاجة“، مشيرا إلى أن ”اتفاق أوبك أثّر بشكل إيجابي على العراق“.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن ”شركة تسويق النفط ليست لديها أسعار تفاضلية، وإنما أسعار ثابتة حسب السوق“.

وقبل نحو شهرين، أعلنت وزارة النفط العراقية أن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته، في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز، عن مسؤول نفطي حينها، قوله: إن ”عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة، وتجاوز الأزمة المالية“.

وأضاف المسؤول: ”لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، يجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية“.