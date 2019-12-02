رد فعل فاتر من ”لوفتهانزا“ الألمانية على إعلان قطر اهتمامها بشراء حصة

جاء رد فعل شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الاثنين، فاترًا على تقرير نقل رغبة منافستها الخطوط الجوية القطرية في شراء حصة بها أو التعاون معها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أمس الأحد، قوله إن الشركة تدرس الاستحواذ على حصة من لوفتهانزا، لاستغلال فرص تجارية في ألمانيا.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا ردًا على طلب للتعقيب على التقرير: ”لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر”.

وانتقد كارستن شبور رئيس لوفتهانزا مرارًا شركات الطيران الخليجية، مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران، معتبرًا أنها ”تتلقى دعمًا حكوميًا غير عادل“.