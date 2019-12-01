انتعاش بورصات الخليج بعد أنباء زيارة وزير خارجية قطر للسعودية

أغلقت جميع بورصات الخليج على ارتفاع يوم الأحد على أمل أن تؤدي أنباء عن زيارة لوزير الخارجية القطري إلى السعودية، لحل الأزمة الخليجية.

وقالت مصادر يوم الخميس لوكالة ”رويترز“ إن وزير خارجية قطر قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقًا للسعودية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، بسبب دعمها للإرهاب.

ومن ناحية أخرى، قال وزير النفط العراقي يوم الأحد إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين متحالفين معها سيدرسون خفض إمدادات النفط عندما يجتمع زعماؤها في فيينا هذا الأسبوع في خطوة من المتوقع أن تدعم أسعار النفط.

وفي السعودية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.6% وارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9%.

وزاد سهم عطاء التعليمية 2.2% بعد توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة 92.1% من أسهم شركة مدارس المملكة.

وارتفع مؤشر السوق القطرية 0.4% منهيا موجة تراجع استمرت ثلاثة أيام. وارتفع سهم بنك قطر الوطني، بنسبة واحد بالمئة وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 1.5%.

وأغلق سوق الأسهم الكويتية مرتفعا 1.8% متجاوزًا أداء بقية أسواق منطقة الخليج بعد ارتفاع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 4% وبنك بوبيان بنسبة 2.1%.

وأقر بنك البحرين المركزي شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني في حين أكد بنك بوبيان أنه يجري محادثات لشراء بقية أسهم بنك لندن والشرق الأوسط.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.5% مع هبوط سهم القلعة القابضة 4.3% بعد أن خفضت شركة الفراعنة القابضة للاستثمارات المالية (فاروس) يوم الخميس تقييمها لسهم الشركة إلى 2.70 جنيه مصري من 3.29 جنيه.

وتراجع سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 2.4% بعد تراجع أرباحها الصافية في الربع الثالث إلى 62.6 مليون جنيه مصري (3.90) من 1.22 مليار جنيه قبل عام.

وبورصتا أبوظبي ودبي مغلقتان لمدة ثلاثة أيام وتستأنفان العمل يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول.