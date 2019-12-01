قطاع الأسمنت يحقق عوائد قياسية في البورصة السعودية

حقق قطاع الأسمنت في سوق الأوراق المالية السعودية عوائد قياسية خلال العام الحالي وصلت إلى 53%، وكان بذلك ”مصدرًا حقيقيًا للثروة يحتل جانبًا غير مُلفت في السوق،“ حسب وصف وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية.

وأشار تقرير الوكالة، الذي نُشر الأحد، إلى أن ستة من أفضل عشرة أسهم أداء في السوق السعودية هي شركات تتعلق بالبناء الذي شهد طفرة كبيرة هذا العام.

وعرض التقرير قائمة من مشاريع الإنشاء الكبرى التي انطلقت في المملكة، وكلها ترفع الطلب على الأسمنت، في مقدمتها مشاريع السياحة والترفيه التي تضمنتها رؤية 2030 التنموية.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن المحلل الاقتصادي عبدالملك السالم، من مؤسسة ”الراجحي“ الاستثمارية، أن قطاع الأسمنت هو الأكثر قابلية لارتفاع الأسعار في المستقبل.

يشار إلى أن مجموعة من المشاريع الإنشائية الكبرى قيد التنفيذ تتضمن المشروع السياحي في ضواحي الرياض والذي تقدّر كلفته بـ17 بليون دولار، فضلًا عن مشروع سياحي مماثل عملاق على البحر الأحمر.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن عقود الإنشاءات المقررة لمشروع البحر الأحمر تصل 2.7 بليون دولار، فيما تصل المشاريع المتصلة بالرياض إلى 32 مليارًا.