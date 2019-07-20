بعد بريطانيا.. ”لوفتهانزا“ الألمانية تعلق رحلاتها إلى مصر لأسباب أمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية ”لوفتهانزا“، في وقت متأخر من مساء السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى القاهرة ”كإجراء احترازي“.

وقالت الشركة إنها ألغت رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة اليوم السبت وقالت إن رحلاتها ستستأنف غدا الأحد.

وكانت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ قد نقلت عن متحدث باسم الشركة قوله إن ”الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم“.

ونقلت وسائل إعلام غربية بياناً صادراً عن متحدث باسم ”لوفتهانزا“، التي تعد أكبر شركة طيران في ألمانيا، جاء فيه: ”نظرًا لأن السلامة تمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى لوفتهانزا، قررت الشركة مؤقتًا تعليق رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من اليوم كأجراء احتياطي، بينما يتم إجراء مزيد من التقييم“، دون تفاصيل.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

وسبق أن علقت سلطات مطار القاهرة الدولي على قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد، وقالت إنه ”شأن داخلي“ خاص بالشركة.

وفي وقت سابق، السبت، حذرت الخارجية البريطانية، في بيان، رعاياها المسافرين إلى مصر والمتواجدين فيها من ”هجمات إرهابية محتملة“.

وقال البيان: ”من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد“.

وأوضح البيان أن ”الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب“.