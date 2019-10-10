ارتفاع قيمة الاندماجات بالشرق الأوسط لأعلى مستوى تاريخي‎

أظهر تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 160% على أساس سنوي، في تسعة الأشهر الأولى من 2019، عند أعلى مستوى تاريخي.

وقالت شركة ”ريفينتيف“ للمعلومات المالية والمخاطر في تقرير، الخميس، إن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة، التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت 120.6 مليار دولار في فترة تسعة الأشهر.

وحسب التقرير، استحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 78% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المنطقة، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 14% من إجمالي النشاط من حيث القيمة.

وذكر التقرير أن رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة خلال الفترة بلغت 210.3 مليون دولار، بارتفاع 218%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، وهي أعلى مستوى في 11 عامًا.

وجاءت أبرز الصفقات، استحواذ ”أرامكو“ السعودية، على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وتمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بقيمة 69.1 مليار دولار، وتعد الصفقة الأغلى بالمنطقة من حيث القيمة.

كما استحوذت ”أوبر“ العالمية على ”كريم“ الإماراتية بقيمة 3.1 مليار دولار، وتقدر أنها الصفقة الكبرى في هذا القطاع التي نفذت بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الطروحات الأولية شكلت 61% من نشاط صفقات أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أي ما قيمته مليار دولار.