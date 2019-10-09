الرئيس التنفيذي لأرامكو : الهجمات على منشآت النفط قد تستمر في غياب رد فعل دولي

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة ”أرامكو“ السعودية، اليوم الأربعاء، إن هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتي نفط في السعودية وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 % الشهر الماضي، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال في تصريحات سياسية نادرة بمؤتمر النفط والمال في لندن إن ”غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين، وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر“.

وأضاف أن ”الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميًّا بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل“.