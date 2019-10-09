ترامب: التدخل العسكري في الشرق الأوسط أسوأ قرار بتاريخ أمريكا‎

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن ”التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة“، مضيفًا “ خضنا الحرب بذريعة أسلحة الدمار الشامل دون وجود أدلة وهي ذريعة باطلة تم دحضها“.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي هذه، بعد سحب قوات أمريكية من مناطق قريبة من الحدود السورية التركية في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”نعيد ببطء وبشكل آمن جنودنا وعسكريينا الرائعين إلى بلدهم“، موضحًا أن ”النزاعات في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة نحو 8 تريليونات دولار صُرفت على القتال وحفظ الأمن في الشرق الأوسط، وقد قتل وأصيب آلاف من جنودنا العظماء، وقتل ملايين من الجانب الآخر‎“.