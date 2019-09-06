نيسان موتور تقول إنها لا تدرس حاليًا مطالبة رئيسها التنفيذي بالاستقالة

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الجمعة، إن نيسان موتور لا تدرس حاليًا مطالبة رئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا بالاستقالة، بعد يوم من اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن تحقيقًا داخليًا خلُص إلى أن سايكاوا ومسؤولين تنفيذيين آخرين تلقوا أموالًا على نحو غير ملائم، ما يثير شكوكًا في تعهد سايكاوا بتحسين الحوكمة في أعقاب اعتقال كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق العام الماضي، في اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.

وقال أحد المصدرين ردًا على سؤال عمّا إذا كان سايكاوا قد يستقيل لتحمل المسؤولية عن الادعاء بسوء السلوك: ”لن يحدث هذا، ولا أعتقد أنه سيحدث“.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات ليست علنية: ”لا يوجد مبرر قانوني“.

ولم يتسن الوصول إلى نيسان حتى الآن للحصول على تعليق.

واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أي أموال حصل عليها بشكل غير ملائم عندما أقر للصحفيين اليابانيين بحصوله بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء الأسهم ضمن ”برنامج من عهد غصن“.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن المدفوعات غير الملائمة، التي تشمل عشرات الملايين من الين حصل عليها سايكاوا من خلال برنامج مكافآت مرتبط بارتفاع قيمة الأسهم، جرى اكتشافها يوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة مراجعة الحسابات في نيسان.

ومن المتوقع أن يبحث مجلس إدارة نيسان، الذي من المقرر أن يجتمع يوم الإثنين، اتخاذ إجراء عقابي محتمل.