تقرير: كارلوس غصن حول 3.3 مليون دولار من أموال ”رينو“ لشركته في لبنان

أظهر تقرير ياباني أن شركة استثمار لبنانية كانت تابعة لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ”رينو“، تسلمت من شركة السيارات الفرنسية مبلغ 350 مليون ين (3.3 مليون دولار) من خلال موزع لها في سلطنة عُمان.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة ”أساهي“ اليابانية، اليوم الأحد، أن هذا المبلغ جرى دفعه خلافًا للقانون، ليشكّل الآن تهمة إضافية للتي كان وجهها الادعاء العام الياباني لكارلوس غصن وتضمنت دفعات غير قانونية مماثلة كان تسلمها غصن من شركة نيسان المتحالفة مع شركة رينو.

ويتضمن التقرير كما عممته وكالة ”بلومبيرغ“، معلومات تفيد بأن مدفوعات شركة رينو لكارلوس غصن تمت خلال عام 2011 من حساب خاص للمدير العام كان يتصرف فيه غصن دون رقابة إدارية

وكان تم القبض على غصن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثم الإفراج عنه بكفالة في أوائل آذار/مارس، لكن تم القبض عليه واحتجازه مرة أخرى في الـ 4 من نيسان/أبريل بسبب تهم جديدة. وتم إطلاق سراحه بكفالة مجددًا في الـ25 من نيسان/أبريل.