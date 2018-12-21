تجديد حبس رئيس شركة “نيسان موتور” المقال كارلوس غصن في اليابان

قالت وسائل إعلام اليوم الجمعة، إن الادعاء الياباني قرر تجديد حبس رئيس شركة “نيسان موتور” المقال، كارلوس غصن، لاتهامات جديدة تشمل الإخلال الجسيم بالثقة، مما يعني أنه قد يحتجز 10 أيام أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت محكمة في طوكيو أمس الخميس وبشكل غير متوقع، طلب الادعاء تجديد حبس غصن، الأمر الذي أثار احتمال أن يطلق سراحه بكفالة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

واتهم غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي مدة 5 أعوام بدءًا من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب الجريمة نفسها خلال السنوات الثلاث الماضية.