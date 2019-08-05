الشركة المصنعة لسفينة ”تايتانيك“ تُشهر الإفلاس

المصدر: أ ف ب

تتجه مجموعة ”هارلاند أند وولف“ لبناء السفن المعروفة خصوصًا بتشييدها سفينة ”تايتانيك“ في مطلع القرن الماضي، إلى إشهار إفلاسها اليوم الإثنين.

وقال متحدث باسم الشركة التي تتخذ مقرًا لها في بلفاست: ”عقد مجلس الإدارة سلسلة اجتماعات ونتيجتها ستكون تعيين وكلاء إفلاس خلال النهار“.

وقال النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي غافن روبنسون في وقت سابق لإذاعة ”بي بي سي“ في إيرلندا الشمالية: إن إيجاد حل على المدى المنظور ”يبدو غير مرجح على نحو متزايد“، و“لقد استنفدنا كل الحلول السياسية المتاحة“.

ومن المتوقع أن توقف شركة بناء السفن أنشطتها رسميًا عند الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي من مساء الإثنين.

وتكافح ”دولفين دريلينغ“، المجموعة النرويجية الأم لـ“هارلاند أند وولف“، للعثور على جهة مستعدة لشراء عملاق الصناعة الإيرلندية الشمالية سابقًا.

وكانت الشركة توظف أكثر من 30 ألف شخص في أوائل القرن العشرين، لكن عدد موظفيها حاليًا لا يتخطى 130.