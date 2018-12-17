ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد حطام سفينة “تايتانيك”

تعتزم شركة ملاحة أمريكية ابتداء من العام المقبل، تنظيم رحلات للباحثين والمستكشفين على عمق 13 ألف قدم، أو ما يعادل 4 آلاف متر في المحيط الأطلسي، لاستكشاف حطام سفينة “تايتانيك“.

وذكرت شركة “بوابة المحيط”، أنها “ستستخدم سفينة غوص متطورة، وأن سعر التذكرة يبلغ نحو 105 آلاف دولار للشخص الواحد”، أي أن ثمن التذكرة يوازي قيمة تذكرة السفر على متن سفينة “تايتانيك”، البالغة حوالي 4300 دولار بعد احتساب التضخم منذ تلك الفترة، حسب صحيفة “مترو” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن الشركة: “ستستغرق الرحلة للسفينة الغارقة نحو 7 ساعات وتقتصر على العلماء والباحثين والمستكشفين، وستتم على متن سفينة غوص تدعى تايتانيك التي تمّت تجربتها بنجاح قبالة سواحل جزر البهاما”.

وأفادت “مترو” بأن “الشروط اللازمة للمسافر هي أن يكون عمره أكثر من 18 سنة وقادرًا على ركوب سفن في بحر هائج، وأن يكون بإمكانه العيش داخل سفينة أبحاث مدة 7 أيام على الأقل، وأن ينجح في تجربة خروج طارئة من المياه بواسطة مروحية”.

وكانت سفينة “تايتانيك” العملاقة التي كان على متنها 2204 ركاب وأفراد الطاقم، غرقت بعد اصطدامها بجبل جليدي عملاق في 15 نيسان/ إبريل من العام 1912 شمال المحيط الأطلسي، بعد انطلاقها في رحلتها الأولى من مدينة ساوثهامتون البريطانية ما أدى إلى مقتل 1503 أشخاص.