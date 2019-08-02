الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية ليست وسيلة ”بناءة“ لإيجاد مخرج للحرب التجارية

انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلًا إن هذه الخطوة ”غير بناءة“.

وقال وانغ على هامش اجتماع وزاري في بانكوك، إنّ ”فرض رسوم جمركية ليست بأيّ حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية“.

واستأنف ترامب، الخميس، حربه التجارية على الصين، معلنًا في تغريدة أن بلاده ستفرض اعتبارًا من أول أيلول/سبتمبر، رسومًا جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الإجراء.

لكن ترامب أوضح أن المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ”ستتواصل كما هو مقرر“.