ترامب: أفكر في فرض حصار على فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفكر في فرض حصار على فنزويلا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس في حديقة البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أنه يفكر في فرض حصار على فنزويلا، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ ”غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.