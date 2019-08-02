ترامب: سنفرض ضريبة على الصين لحين التوصل إلى اتفاق للتجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ”لا يتحرك بسرعة كافية“ من أجل الوصول إلى إتفاق للتجارة بين بلديهما، مشيرًا إلى أن واشنطن ستفرض ”ضريبة“ على الصين حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وأبلغ ترامب الصحفيين أنه غير قلق بشأن هبوط حاد لمؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بعد أن أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية على بضائع صينية.

وأغلق داو جونز منخفضًا 285 نقطة، مرتدًا عن مكاسب بعد أن قال ترامب في تغريدة إنه سيفرض رسومًا بنسبة 10% على واردات إضافية من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من أول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ترامب -الذي كثيرًا ما يصف الرسوم الجمركية بأنها ضريبة تدفعها الصين- للصحفيين إن الرسوم المقترحة قد يجري زيادتها على مراحل وقد ترتفع فوق 25%.

وجاء إعلان ترامب بعد أن اختتم مفاوضون أمريكيون وصينيون اجتماعات استمرت يومين في شنغهاي يوم الأربعاء بدون علامات واضحة على تحقيق تقدم في تسوية حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.