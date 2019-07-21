مؤسس هواوي: مستعدون تمامًا للاستغناء عن المنتجات الأمريكية

أعلن مؤسس ومدير شركة ”هواوي“ رين زهينجفاي أن شركته مستعدة تمامًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى كافة منتجاتها.

وقال زهينجفاي ”الشركة جاهزة للتخلي الكامل عن كل المنتجات الأمريكية التي كانت تستخدمها لتشغيل وتطوير منتجاتها، وذلك ضمن حوار صحفي أجراه مع موقع (Yahoo Finance) الاقتصادي“.

ويأتي إعلان زهينجفاي بعد أيام من تصريح عدد من مسؤولي هواوي بأن نظام تشغيلها (Hong Meng) غير مؤهل ليكون بديلًا لأندرويد، حيث لم يتم تطويره لتشغيل الهواتف الذكية.

وأضاف زهينجفاي أن مبيعات هواتف هواوي تراجعت بنسبة 40% بعد أسبوعين فقط من تطبيق الحظر الأمريكي في نهاية مايو/أيار ولكنها عادت لطبيعتها وتعافت الآن.

وأشار مؤسس العملاق الصيني إلى أن استمرار وضع هواوي على قائمة الحظر هو محاولة أمريكية لاحتواء التطور السريع الذي حققته الشركة الصينية في السوق التقنية خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى تفوقها على منافسيها من الشركات الأمريكية.

وأوضح زهينجفاي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في استخدام هواوي كورقة ضغط في مفاوضاته مع الصين خلال حربهما التجارية الاقتصادية المستعرة، ولكنه نفى تمامًا إمكانية حدوث ذلك لأن هواوي لا تشكل أي خطر حقيقي على الأمن القومي الأمريكي، لأنها لم ولن تقوم ببيع أي من منتجاتها الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

وقال ”استغناء أمريكا عن هواوي سيجعلها تتأخر كثيرًا عن ركب التطور السريع للسوق التقنية والمنافسة العالمية، فمهما كانت التقنيات الحاسوبية المتطورة التي لدى الولايات المتحدة، فإن بطء الاتصالات سيقوّض استغلال هذا التطور“.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية فرضت الحظر على التعامل بين الشركات الأمريكية وهواوي منذ نهاية مايو الماضي، ولكن الرئيس الأمريكي خفف الحظر خلال قمة العشرين الأخيرة في اليابان من خلال إتاحة بيع المنتجات الأمريكية للشركة الصينية، ولكن دون السماح لبيع منتجات هواوي داخل أمريكا.