هواوي تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات الاثنين أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليارات دولار حتى العام 2021 في ايطاليا وخلق ألف وظيفة.

ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع استهداف ادارة ترامب لهذه الشركة التي تتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أنها بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها.

وقال المدير العام لهواوي فرع ايطاليا توماس مياو في مؤتمر صحافي عقده في ميلانو ”خلال السنوات المقبلة سنستثمر في ايطاليا 1،9 مليار دولار للحصول على معدات، و1،2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير“.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي الى ”انشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن“.