اكتشاف عيب قاتل بسيارات BMW 3-Series يتسبب في اشتعالها (صور)

كشفت أسرة بريطانية النقاب عن واحد من أخطر العيوب في السيارات الفارهة من طراز BMW 3-Series، والذي كاد يقضي تمامًا على اثنين من أطفالها.

وتحدثت الأم سارة لونجلي عن محاولاتها اليائسة لإنقاذ طفليها من الجزء الخلفي لسيارتها الـBMW بعد أن اشتعلت النيران فيها أثناء قيادتها، حيث كانت وزوجها ستيوارت يقودان سيارتهما بصحبة طفليهما عندما فقدا السيطرة على السيارة، وبدأ الدخان يدخل عبر فتحات التهوية، وبعد ذلك بدقائق شاهدا سيارتهما الـ BMW 3-Series مشتعلة بالنيران.

وقالت سارة: ”كل ما دار في ذهني عندما بدأ الدخان يدخل إلى السيارة هو أطفالي وكيف أخرجهم بعيدًا عنها“.

وأضافت: ”إذا كانت شركة BMW تعلم بوجود مشكلة في هذه الفئة وتغاضت عنها، فإنها بذلك عرضت حياتنا للخطر“.

ومن المحتمل وجود ذات العطل الفادح في نظام تبريد العادم القريب من المحرك في نحو 1.6 مليون سيارة BMW حول العالم، بما في ذلك 268 ألف في المملكة المتحدة.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن آلاف المالكين لسيارات BMW الذين لم يتم إخبارهم بالمشكلة التي طرأت على 12 طرازًا تم تصنيعها بين أغسطس/ آب 2010 وأغسطس/ آب 2017.

وبدأت الشركة الاتصال بمالكي السيارات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، لكن سارة لم تتلق خطاب الاسترجاع سوى في الثامن من مارس/ آذار الجاري، وبعد أسبوع من ذلك اشتعلت السيارة على الطريق أثناء توجه العائلة لزيارة أقاربهم في لينكولنشاير.

وكانت سارة تقود سيارتها بسرعة 50 ميلاً بالساعة، عندما بدأت السيارة بالتباطؤ وبدأ الدخان يملأ السيارة، حيث أدى العطل إلى تسرب سائل التبريد القابل للاشتعال من المبرد إلى نظام العادم الساخن القريب من المحرك.

واضطر العديد من السائقين إلى الانتظار لأسابيع للحصول على موعد لصيانة العطل بسبب العدد الهائل من السيارات المعنية، وتشمل السيارات التي تخضع لطلب الاستدعاء نماذج البنزين والديزل في الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي X1 و X3 و X4 وX5 و X6.

وعلقت الشركة: ”كنا قلقين لما سمعناه عن الحادثة، وفريق خدمة العملاء لدينا كان على اتصال مباشر مع العائلة، وطلبنا من شركة التأمين القيام بتحقيق في أقرب وقت ممكن لتحديد سبب الحريق، كما قمنا بالاتصال بجميع العملاء المتضررين لتسريع حل هذه المشكلة“.