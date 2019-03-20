هبوط أرضي مفاجئ يدمر عددًا من السيارات في مصر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك ”، اليوم الأربعاء، هبوطًا أرضيًا وانهيار جزء من حافة طريق تحمل سيارات، ما أدى إلى انقلاب بعضها.

ويُظهر الفيديو أيضًا تكوم بعض السيارات على بعضها الآخر عند حافة الأرض، المعرضة للانهيار في منطقة الخمسين بحي النزهة في مصر.

وبحسب موقع ”الوطن“ الإلكتروني، قال رئيس حي النزهة، اللواء خالد عقل: ”إن هبوطًا أرضيًا مفاجئًا وقع في منطقة الخمسين عند ترعة الطوارئ التابعة لحي السلام أول، ما أدى إلى سقوط عدد من السيارات“.

وأضاف المسؤول المصري أن الأجهزة المختصة تتعامل مع الحادثة، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت مؤخرًا أعمال إزالة أكشاك وعشش، تمهيدًا لإجراء أعمال تطوير بها.