بطارية هاتف تثير ذعر ركاب قطار مترو الأنفاق في مصر (صور)

تسبب هاتف مواطن مصري، انفجرت بطاريته أثناء تواجده في إحدى عربات الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج – حلوان) اليوم الأربعاء، في حالة من الذعر بين الركاب، بعد توقف القطار بشكل مفاجئ.

وأطلق القطار ”سارينة“ بصوت عال، فور انفجار بطارية الهاتف، وتوقف بين محطتي غمرة والدمرداش، نتيجة تشغيل جهاز الإنذار؛ ما دفع الركاب إلى فتح أبواب القطار والنزول على القضبان وسط حالة من الهلع والخوف.

وقال مصدر بوزارة النقل في مصر، إن انفجار بطارية هاتف أحد الركاب تسبب في توقف المترو، لافتًا إلى أن السائق أوقف القطار بمجرد تشغيل جهاز الإنذار بشكل تلقائي.

وتعرض عدد من الركاب لإصابات، نتيجة التدافع أثناء النزول، اعتقادًا منهم بوجود قنبلة في القطار.

وانتقلت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لاستكمال الفحص والمتابعة لتفاصيل الواقعة.