تعاون مصري ألماني لتصنيع سيارات BMW

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، السبت، عن تعاون مصري ألماني، لتصنيع سيارات ”بي إم دبليو“، في إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر في مجال التصنيع.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبدالمنعم التراس، خلال لقائه بمسؤولي ”بي إم دبليو“ في زيارة لوفد ألماني للهيئة، أهمية التعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من مجالات التصنيع المختلفة، في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا، ثقة في تقدم نظم الصناعة الألمانية.

وقال إنه ”تم بحث نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا الألمانية بمصر، مع مراعاة زيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة، ووضع جميع الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية، واستغلال الإمكانيات المتاحة من دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مادية“.

وأشار التراس إلى ”الإمكانات الصناعية الواسعة المتاحة لدى الهيئة بما يوفر قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات الألمانية“، لافتًا إلى ”أهمية تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المختلفة“.

في السياق، أكدت شركة ”بي إم دبليو“ أهمية خطوة التعاون مع مصر من منطلق دورها الرائد بالمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع وتلبية احتياجات المدن الجديدة المصرية بالسيارات صديقة البيئة، التي تأتي في إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر، للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى هارالد كروجر، رئيس مجلس إدارة شركة ”بي إم دبليو“ لصناعة السيارات في ميونخ، خلال زيارته الأخيرة لألمانيا، وبحثا سبل التعاون في ضوء إمكانات السوق المصرية والعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات بها.

واستأنفت شركة ”مرسيدس بنز“ التابعة لمجموعة ”دايملر“ الألمانية العمل بمصر في يناير/كانون الأول من العام الجاري، حيث أعلنت عن إعداد خطط لفتح مصنع لتجميع السيارات في مصر.