مايكل كوهين يقاضي ”منظمة ترامب“ المالية

رفع مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد ”منظمة ترامب“ المالية؛ بدعوى أن الأخيرة مدينة له بنحو 2 مليون دولار.

وذكرت وكالة ”أسوشييتد برس“ المحلية، أن الدعوى تم رفعها أمام محكمة بولاية نيويورك، وفيها يتهم كوهين منظمة ترامب بالتوقف عن دفع أجوره لقاء خدماته القانونية، بعد أن بدأ التعاون مع الادعاء العام الفيدرالي.

وتتهم الدعوى منظمة ترامب بخرق العقد بينها وبين كوهين، وتطالب بتعويضات لصالح محامي ترامب السابق.

وتقول الدعوى القضائية: إن شركة ترامب توقفت عن الدفع لكوهين مقابل عمله القانوني، بعد شهرين من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بمهاجمة منزله ومكتبه (كوهين).

وفي 2018، قضت محكمة أمريكية بالسجن 3 سنوات بحق كوهين، بعد إقراره بالذنب في سلسلة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، والتهرب من الضرائب، والكذب على الكونغرس.

وبحسب الوكالة نفسها، أدانت المحكمة كوهين؛ إثر ارتكاب معاملات مالية ”مشبوهة“ لصالح ترامب، بينها شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيل، وعارضة مجلة ”بلاي بوي“، كارين ماكدوغال، في وقائع متعلقة بترامب.

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة أنّ ما ارتكبه ”كوهين“ كان بـ“أمر من ترامب“.

وقبيل قرار المحكمة، قال كوهين إنه يتحمل ”المسؤولية الكاملة“ عن الجرائم التي ارتكبها.

وأضاف: ”ضعفي كان الولاء الأعمى للرجل الذي جعلني أختار طريق الظلام، ومرارًا وتكرارًا شعرت أن من واجبي التغطية على أفعاله (ترامب) القذرة“، حسبما نقلت صحيفة ”يو إس أيه توداي“ الأمريكية.