كوهين في شهادته أمام الكونغرس: ترامب هدّد مدرسته لكي لا تنشر علاماته

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة المدرسة الثانوية التي كان تلميذًا فيها وذلك لمنعهم من الكشف عن علاماته، وفقًا لشهادة صاخبة من المقرر أن يقدمها محاميه السابق مايكل كوهين أمام الكونغرس مساء اليوم.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء، أن كوهين سيبلغ لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب بهذه التفاصيل وكيف أن ترامب وجهه آنذاك لإرسال خطابات تحذر المدرسة ثم الكلية من نشر نتائجه الدراسية.

صورة الغشاش المحتال

وقالت الصحيفة إن هذه المعلومة الموثقة ستكون جزءًا من صورة أكبر سيرسمها كوهين لترامب على أنه ”عنصري، محتال، وغشاش“، وإنه كان يعرف أنّ حملته الرئاسية 2016 كانت تتواصل مع ويكيليكس من أجل إلحاق الضرر بهيلاري كلينتون.

وسيخبر كوهين المشرعين كيف أنه ”يخجل“ من جهوده الرامية إلى ”حماية وترقية“ رئيسه السابق. ”أنا أشعر بالعار لأنني أعرف ما هو السيد ترامب، إنه عنصري، إنه محتال، إنه مخادع“، كما يقول.

وعن علاقة ترامب مع الروس من المتوقع أن يقول كوهين: ”كان مرشحًا للرئاسة يعلم أن (مساعده) روجر ستون كان يتحدث مع جوليان أسانج عن إسقاط ويكيليكس من رسائل البريد الإلكتروني للجنة الديمقراطية الوطنية“.

يشار إلى أن كوهين كان قد اعترف، الصيف الماضي، بالذنب في اتهامات بالتهرب من الضرائب، والاحتيال المصرفي، وانتهاكات تمويل الحملات فيما يتعلق بمبالغ الأموال المدفوعة إلى امرأتين هما ستورمي دانيلز وكارين ماكدوجال، عشية انتخابات عام 2016.

واليوم استبقه ترامب الذي يشارك في هانوي بقمة مع الرئيس الكوري الشمالي بالقول إن كوهين يحاول أن يختلق الأكاذيب ليخفف أحكام السجن على نفسه.