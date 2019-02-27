ترامب يلتقي كيم في مستهل القمة الثانية‎

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية في هانوي اليوم الأربعاء، في قمتهما الثانية، وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يتراجع عن المطالب الأمريكية بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وتصافح كيم وترامب وتبادلا الابتسامات أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبوليتان في العاصمة الفيتنامية هانوي، وجلسا في حديث منفرد سيعقبه عشاء عمل مع مساعديهما.

وقال ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن المحادثات ستكون ناجحة، وإنه لن يتراجع ”عن نزع السلاح النووي“ ورد على سؤال عما إذا كان سيُعلن انتهاء الحرب الكورية قائلًا ”سنرى“.

وقال كيم إنه تم التغلب على عقبات واجهت عقد القمة في فيتنام، وإن الأمر كان يتطلب الصبر منذ لقائهما الأول في سنغافورة العام الماضي، وعبر عن أمله في نجاح هذه المحادثات.