بنك الدولة الهندي ينفي اللجوء إلى محكمة الإفلاس لاستعادة قروض من ”جت ايروايز“

قال بنك الدولة الهندي، إن التقارير التي أفادت اليوم الإثنين، بأنه يدرس اللجوء إلى محكمة إفلاس لاستعادة قروض من ”جت ايروايز“ المثقلة بالديون هي ”تكهنات“، وإنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

ووافقت شركة الطيران الهندية التي تتكبد خسائر على اتفاق إنقاذ في منتصف شهر فبراير/شباط الجاري، بعد أشهر من محادثات أزمة لإغلاق فجوة تمويلية بقيمة 85 مليار روبية ما يُعادل 1.2 مليار دولار، وتتضمن الخطة بيع حصة أغلبية لكونسرتيوم، يقوده بنك الدولة الهندي، أكبر دائني شركة الطيران، مقابل روبية واحدة.

وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام هندية، اليوم الإثنين، بأن بنك الدولة الهندي يخطط للجوء إلى محكمة قانون الشركات الوطنية لاستعادة قروضه من جت، إذ إنه يشعر أن التمويل المخصص للتشغيل ينفد من الناقلة الجوية.

وقال متحدث باسم بنك الدولة الهندي ”تظهر تقارير في وسائل الإعلام بشأن قرار اتخذه بنك الدولة الهندي لإحالة جت ايروايز إلى محكمة قانون الشركات الوطنية، كل ذلك تكهنات، وبنك الدولة الهندي يود أن يقول إنه لم يتم اتخاذ قرار من هذا النوع“.

وقالت جت أيضًا، إن تقارير وسائل الإعلام هي ”تكهنات“.

وفي بيان مشترك ”نادر“، قال ناريش جويال رئيس مجلس إدارة ”جت“ وتوني دوجلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران ثاني أكبر مساهم في الشركة، اليوم إنهما يعملان بشكل مشترك مع أصحاب مصلحة آخرين لتطبيق خطة التسوية المؤقتة التي يقودها البنك.

ويوم الجمعة الماضي، قالت ”جت“ إن مساهميها وافقوا على خطة لتحويل ديون قائمة إلى أسهم، بما يمهد الطريق أمام مقرضي الشركة لضخ سيولة وترشيح مديرين في مجلس إدارة الشركة.