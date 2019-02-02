طيران الإمارات تدرس شراء مزيد من طائرات بوينغ 777X

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي تدرس شراء مزيد من طائرات بوينغ 777X العملاقة في إطار خطط تهدف لتعزيز أسطولها، والتوسع في شبكات رحلاتها الجوية في العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الصفقة الجديدة قد تتضمن شراء نحو 20 طائرة، فيما تدرس الشركة أيضًا إلغاء صفقة شراء 40 طائرة بوينغ 787 دريملاينر.

وأفادت المصادر بأن الشركة قد تقرر أيضًا خفض عدد طائرات إيرباص A380 التي تعتزم شراءها، فيما تدرس طلب شراء إيرباص A350، وإيرباص A330 نيو.

وقالت الوكالة:”في حال تمت هذه الصفقات يكون رئيس طيران الإمارات تيم كلارك قد كافأ الشركتين بشكل عادل، رغم الألم الذي قد يتسبب به إلغاء صفقات.”

وأضافت:”يُعرف عن كلارك أنه يحب الضغط على الموردين، لذلك فإنه لم تُعرف حتى الآن نتيجة المفاوضات التي تُجرى بين طيران الإمارات والشركتين”.

ونقلت عن المصادر قولها إن المفاوضات مع إيرباص لشراء نحو 36 طائرة A380 وصلت إلى طريق مسدود بنهاية العام الماضي بعد اعتماد طيران الإمارات خططًا جديدة.